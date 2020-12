Chtěli byste si ji rozbalit pod stromečkem? Bára Mottlová převedla hříšné tělo jen v prádle

Bára Mottlová je neuvěřitelně sexy. Foto: Super.cz/Markéta Charvátová

S fotografkou Markétou Charvátovou Bára spolupracovala již několikrát a vždy z jejich spolupráce vzešel skvělý výsledek. Jinak tomu není ani tentokrát. Mottlová v bílém krajkovém prádle vypadá svůdně a žensky. Nutno říct, že takovou figurou by se chtěla chlubit nejedna žena.

Focení si Bára Mottlová jako vždy užívala, letošní svátky však nebude trávit v rodné kotlině, ale vycestuje do zahraničí. „Bude to letos úplně poprvé, co jsem přes svátky jinde než u domácího krbu. Nahrála tomu dost nepříznivá atmosféra s těmi všemi zákazy a omezení. Potřebuji svobodně dýchat, a to naštěstí v teplých zemích jde,“ svěřila se Super.cz herečka. ■