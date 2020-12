Letos oželí Vánoce v teple: Gabriela Partyšová se k moři nechystá a prozradila, kde bude svátky trávit

Gabriela Partyšová se těší na Vánoce Super.cz

S oblibou trávila Gabriela Partyšová (42) konec roku v teple. Se synem Kristiánem si po Vánocích zabalili kufry a odletěli na několik dnů do tepla, v loňském roce to byla například Dubaj. Letos se ale moderátorka na dovolenou v zahraničí nechystá, je opatrná a raději bude Vánoce trávit doma.

„Letos nepojedeme nikam, chystám se koncem roku na Šumavu. Tam pravděpodobně strávíme u známých Nový rok a jinak to bude poskromnu. Nechci se nikde družit ve velké společnosti. Jsem hodně opatrná jako všichni. A na Vánoce budeme doma. Jsme dobrá smečka a rodinný klan, budeme doma a odpočívat u pohádek,“ svěřila Super.cz moderátorka, se kterou jsme se potkali v centru Prahy na nákupech.

„Mám ráda advent, pečení cukroví i nakupování dárků. Letos je to vše trochu jinak, ale myslím, že si ty Vánoce užijeme. Myslím, že jsme se letos kvůli covidu víc uklidnili, dostali se více do rodin a škoda, že se nebudeme moci tolik navštěvovat, to si třeba vynahradíme jindy,“ svěřila se moderátorka, kterou jsme potkali ve Slovanském domě a prozradila nám také, co si přál pod stromeček její syn.

„Kristián si přeje nový počítač. A to na hry a také je teď stále online kvůli škole, chodí do česko-kanadské školy, kde byli od začátku covidu opravdu připraveni, ráno sedá ke stolu a až do čtvrt na čtyři každý den je na výuce," svěřila Partyšová. „To znamená, že potřebuje dobrý počítač a dobré připojení, takže jsme řešili techniku,“ svěřila se moderátorka, která je ráda, že může uvádět ranní relaci na Nově. S moderátorskými akcemi má totiž nyní v nouzovém stavu utrum.

„Akcí na moderování je pomálu, v podstatě nejsou žádné, mikrofon jsem nedržela dlouho v ruce, protože máme ve Snídani mikroporty. A stýská se mi po té práci a po lidech. Je to zvláštní doba, kterou jsem po čas své kariéry nezažila, myslím, že se to zase vrátí. Teď jsem víc doma a mám víc času na Kristiánka a myslím, že vše zlé je pro něco dobré,“ svěřila Gabriela. ■