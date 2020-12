Nádherná Klára Vavrušková už zná svoji nástupkyni na světové soutěži Miss Earth! Kvůli koronaviru ji korunku nenasadila

Vavrušková Super.cz

Novou Miss Earth se stala Američanka Lindsey Coffey, druhá skončila kráska z Venezuely Setphany Zreik, Klářin titul Miss Earth Water si odnesla Filipínka Roxanne Allison Baeyens.

"Umístily se mé tři favoritky. Filipínka, která získala můj titul, se mi moc líbila, byla krásná. Dělala jsem i porotkyni na Miss Earth Filipíny, věděla jsem o ní. Jsem naprosto spokojená," řekla Super.cz Klára.

Ta bohužel nemohla předat své nástupkyni korunku. "Mrzelo mě to, těšila jsem se, že odletím znovu na Filipíny. Bohužel to nevyšlo, taková je nyní doba. Byla jsem taková koronová Miss Earth. Beru to tak, jak to je. Byla to veliká příležitost, bohužel ve špatné době, ale negativně to neberu. Beru to jako přínos," dodala Vavrušková. ■