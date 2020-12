Koronavirus pro něj prý nebyla žádná chřipka. Přesto Kopta za jednu věc nemoci vděčí

Václav Kopta promluvil o obávané nemoci. Foto: Jaroslav Hauer

Kopta prošel covidovým onemocněním, měl horečky a bylo mu fakt mizerně, za jednu věc téhle době ale přece jen vděčí: „Nebýt korony, tak já bych nemohl jezdit s autobusem. Neměl bych na to čas. Takže každý víkend usedám za volant a jezdím kolem nás kolem Hanspaulky. Vstávám sice vražedně brzo, ale jsem šťastnej, a ještě si i nějakou tu korunu přivydělám,“ svěřil se Super.cz.

Kopta byl jedním ze stěžejních kmotrů nové knihy cukrářského mistra Josefa Maršálka, která se v lockdownové podobě křtila v Divadle Lucie Bílé. Kromě toho, že malý komorní křest moderoval, svěřil se, že je šťastný, že je zase mezi lidmi.

„To je něco tak úžasného, že jsou tu fajn lidi, že se na sebe usmívají, že jim i vidím do obličeje. Samozřejmě jsme dodrželi to, aby tu nebyl velký počet lidí, nicméně tenhle křest, kde je Naděnka Konvalinková, Hanka Křížková, Terezka Bebarová a paní domácí Lucka Bílá, je vlití živé vody do žil,“ svěřil se Václav Kopta.

Po křtu knihy, která se sotva dva týdny po vydání stala díky své prodejnosti bestsellerem, měl z bezvadné atmosféry takovou radost, že usedl ve foyer divadla za klavír a začal hrát. A co pro něj bylo skoro až neuvěřitelné, že po dlouhé době slyšel potlesk „publika“.

„Že tys to už někdy dělal, viď? Tys už určitě někde hrál,“ rýpla si humorně do svého kamaráda Lucie Bílá (54). „Koukám, že by ses tím, člověče, mohl možná i živit,“ dodala se širokým úsměvem zpěvačka Hanka Křížková, čemuž se smála i vedle stojící Naďa Konvalinková (69). ■