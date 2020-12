Zhubnout tři čtvrtě metráku nejtěžší český režisér prostě musel: Už jsem si na něj ani neviděl

Snížení váhy byla otázka života a smrti. Foto: Super.cz/archiv T. Magnuska

„Je mi jasné, že v dnešní době, kdybych onemocněl covidem, tak jako obézní člověk bych byl extrémně rizikový, i když mi ještě nebylo čtyřicet. Udělal jsem to hlavně ze zdravotních důvodů, že jsem si prostě řekl, že zhubnout musím, a za tím cílem jsem šel,“ prozradil nám Magnusek, který právě s nakladatelem Pavlem Mesárošem vydal knihu o „boji s nadváhou“ Slasti a strasti Tomáše Magnuska …aneb Jak jsem zhubl 75 kilo. Tam popisuje své zážitky, prožitky, slasti i strasti nejenom ohledně boje s nadváhou.

Tomáš Magnusek o svém hubnutí

„Šestnáct let jsem nepřetržitě tloustl. Každý rok jsem přibral přibližně sedm kilo. Když jsem odcházel v roce 2004 od rodičů bydlet se svou budoucí ženou Gábinou, měl jsem 78 kilo, ale o patnáct let později byla moje váha téměř o sto kilo větší. Během této doby jsem sice po všech stránkách svého života ušel určitou cestu, ale tato součást mého já patřila k těm nejsložitějším,“ přiznává režisér, producent a herec.

Svou váhu často bral na lehkou váhu a ze své postavy si často dělal legraci. V jednu chvíli mu ale přestalo být do smíchu. „Už jsem si ´na něj´ ani neviděl a to jsem si řekl: Chlapče, a to je špatně, moc špatně… Tak to se musí změnit,“ popsal jeden z hlavních motivů, proč něco změnit, Magnusek. ■