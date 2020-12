Nikol Švantnerová polevila ve cvičení, ale o sexy figuru nepřišla: Podívejte se, jak jí to sluší v legínách a podprsence

Nikol naboural její pravidelný režim ve cvičení koronavirus. Super.cz

Nikol Švantnerová (27) se Super.cz svěřila, že povolila uzdu ve svém zdravém životním stylu a může za to hlavně současná koronavirová doba. Střídavě otevřené a zavřené posilovny, vánoční shon a to, že už venku není příjemná teplota na běhání, si podle modelky vybraly svou daň.

„Trošku jsem od toho upustila, ale myslím si, že Vánoce jsou také od toho, aby člověk hřešil a užil si tu pohodu,“ řekla Super.cz Nikol.

Nikol předvedla své vypracované tělo během natáčení a focení kampaně pro sportovní značku oblečení. V obtažených legínách a sportovní podprsence vynikly její vypracované křivky, na kterých se volnější stravovací a cvičební režim neprojevil. A kdyby náhodou ano, vždycky s tím šikovní grafici umí něco vymyslet.

„V dnešní době, když je na fotce nedejbože nějaký nedostatek, jde všechno vyřešit,“ říká se šibalským úsměvem brunetka. „Samozřejmě chci být vždycky na focení perfektní, aby to bylo na 100 %. Drastické diety nedržím, snažím se být celoročně připravená, protože za 4-5 dní před focením člověk zázraky neudělá,“ tvrdí bývalá Miss.

Kampaň se letos mimo jiné zaměřuje i na rovnoprávnost mezi ženami a muži. Zeptali jsme se Nikol, jestli rovnoprávnost převládá i v její domácnosti s fotbalistou Patrikem Dresslerem, nebo je jeden z nich tzv. podpantoflák. „Jsem tvrdohlavá, takže se vždycky snažím mít to poslední slovo, ale jinak si myslím, že to máme nastavené tak, aby panovala rovnováha. Všechno je to o komunikaci,“ usmívá se modelka. ■