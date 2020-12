Jak se seriálová sexy barmanka Šárka vypořádala s kritikou diváků? Hvězda Ulice udělala razantní krok

Malvína hraje milenku nejen v Ulici, ale nově si ji zahraje i v muzikálu. Super.cz

Vnadná blondýnka Šárka totiž v seriálu rozdělila rodinku Maléřových. Postavila se mezi Tomáše Dastlíka alias Martina Maléře a jeho manželku Veroniku v podání Hany Holišové (40). Zprvu nezávazný flirt přerostl v lásku a Maléř od manželky i dvou dětí odešel ke sličné servírce.

V očích nekompromisních diváků se tedy Šárka stala rozvracečkou rodiny a někteří jí to měli tak za zlé, že se do představitelky role servírky pustili i v soukromých zprávách.

„Sem tam něco chodilo, ale já už jsem to pak filtrovala, nečetla to a odhlásila jsem se ze všech portálů, kde mě přihlásili, kde lidi komentovali Ulici. Musí se od toho člověk oprostit, protože lidi umí být fakt zlí,“ přiznala nám sympatická herečka.

Nyní ji jako servírku Šárku čeká další milostné jiskření, a to s hercem Janem Holíkem alias policajtem Jiřím Hermanem. Zdá se, že vztah s ženatým Maléřem také nevyjde. „S Tomášem Dastlíkem to byla láska a teď se nám to trošku komplikuje, uvidíme, co tam bude dál, jestli to vydrží nebo ne,“ mlží Malvína. ■