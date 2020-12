Reakce fanoušků na finále Svatby na první pohled? Experti udělali chybu!

Svatba na první pohled Foto: TV Nova

„Měl velmi zanedbanou zubní hygienu, a i trávení volného času si oba představujeme jinak. Radek potřebuje být ve vztahu tažen, anebo prostě jen existovat. Není pro ženu oporou, je velmi výbušný a nejraději mluví o sobě,“ řekla Super.cz Simona. A co si myslí diváci?

Simona a Radek

Někteří z fanoušků přičítají ztroskotání tohoto manželství špatnému výběru od expertů na vztahy. „Simona je mi hodně sympatická, Radek je na mě trochu málo chlap, ale oba si zaslouží najít někoho, s kým jim bude dobře. Simona s tím nejspíš nebude mít problém, je krásná, chytrá, umí se chovat. U Radka o bude těžší, ale určitě taky najde. Co je ovšem na tomto hrozný je, že se je vůbec odborníci pokusili dát dohromady,“ napsal na facebookových stránkách pořadu fanoušek. „Ke každému vztahu patří i fyzická přitažlivost a tady bylo na první pohled jasný, že to nemůže vyjít. Zbytečně jim to zablokovalo možnost seznámit se s někým, ke komu by se skutečně hodili a mohlo to vyjít,“ dodává.

Štěpánka a Pavel

Potetovaná dračice Štěpánka a kuchař Pavel si diváky získali svou bezprostředností a vtípky. Tomuto páru přáli lásku ze všech nejvíc a dávali jim velké šance, že jim to vydrží i bez přítomnosti kamer. „Za mě Štěpánka a Pavel top. Štěpánka je super ženská, prostě má svůj styl, a obdivuju, i když to zní divně, ženský, jako je ona. Pája je skvělej chlap, pohodář, je super. Přeju mnoho štěstí a lásky,“ vzkazuje jim fanoušek.

Štěpánka si s Pavlem rozuměla.

Petra a René

Velkým překvapením bylo rozhodnutí Petry, že bude pokračovat ve vztahu s Reném. To, že je do ní optimistický fešák z Moravy zamilovaný, bylo patrné už od prvních chvil u oltáře. Petra ale z výběru protějšku tak nadšená nebyla a dávala to poměrně silně najevo. Tím si vytvořila u některých diváků škraloup a ti ji v komentářích často kritizují. „Ona nesympatická, namyšlená, věčně ufrfňaná slepice, on sympaťák. Tady věda moc nezafungovala,“ míní divák. „Ať se na ni René vyprdne. Hodně holek vidí, jaký je to fajn chlap a pro ni je ho škoda,“ přidává se další. René má ale oči jen pro Petru a ve finále pořadu jí napsal zamilovaný dopis, který blondýnku rozplakal. I tento pár se v závěru rozhodl ve vztahu pokračovat.

Natálie a František

Nejdiskutovanějším párem se stala Natálka a František. Krásná asistentka zubaře a podnikatel přišli zprvu fanouškům jako Barbie a Ken, zkrátka reklama na dokonalost. Postupem času, především na líbánkách na Zanzibaru, si ale Natálka svými náladami vytvořila mezi diváky odpůrce, naopak snaživý František, který pro svou manželku vymýšlel samá překvapení, je mile překvapil.

„Natálie je hodně mladá a mezi ní a Františkem byl velký věkový rozdíl. Kdyby se potkali za 10 let, tak možná, ale v tomhle čase to fungovat nebude,“ myslí si jedna z divaček sociálního experimentu. „Moc se mi na začátku oba líbili a fandila jsem jim, ale Natálka je psychicky nevyrovnaná a potřebuje nejdřív najít sama sebe a pak až partnera,“ přitakává další fanynka. Natálka se ale v závěru pořadu také rozhodla na společném soužití zapracovat a řekla Františkovi ANO.

František a Natálka to nakonec zkusili. ■