Kopie tatínka, je po něm i vzteklý. Vendula Pizingerová se rozněžnila nad malým synem Pepou

Vendula Pizingerová má doma dva Pepy. Foto: archiv V. Pizingerové

„Ty rána,všechno se nám změnilo. Nejlepší jsou debaty o prdech, v 99 procentech jde o ho…,“ smála se prezidentka Kapky naděje. Ta má teď doma nového "šéfa".

Josef Pizinger přebaluje malého Pepu.

Instagram V. Pizingerové

„Těšila jsem se na malýho. Než se narodil, tak jsme si s holkama říkaly, jak asi bude vypadat. No mohlo mi dojít, že to bude kopie tatínka. Dokáže být milej a vzteklej po něm. V obou případech vždy vše odpustím. No a tak zase další chlap mě umí dostat. Malej Josef je opravdu vedoucím celé rodiny a jejího okolí. A ani o tom neví. Vždycky na nás vycení dásně a my se můžeme zbláznit a rozněžňujeme se nad ním. A teď budeme mít šanci se od něj učit, jak se má žít,“ dodala Pizingerová nad rodinnými snímky. ■