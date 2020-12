U manuální práce skončil i několikanásobný stříbrný Český slavík: Petr Kolář pomáhá na stavbě

Petr Kolář Super.cz

"Naposledy to bylo v září, měl jsem potom nějaký stream, ale bez reakce od publika to není takové. Pro někoho nejsou tři měsíce nic, ale pro nás, kteří chceme od čtrnácti dělat muziku pro lidi, je to velmi dlouhá doba. Pevně věřím, že se to změní a bude to lepší, ale nikdo netušíme kdy," svěřil.

Čas doma si krátí skládáním nových písniček, relaxuje a cvičí, ale to nejde dělat pořád. "Pak mám taky kamarády, kterým jdu občas s něčím pomoct. Nebráním se ničemu, práce se nebojím a kamarádi mají nějaké firmy, které fungují a já si vyzkouším něco nového. Teď jsem třeba chodil pomáhat na stavbu a dělali jsme stropy. To jsem sice znal, ale nikdy jsem to fyzicky nedělal. Ale ní to smyl mého života, že bych to chtěl dělat celou dobu," uzavřel. ■