Plnoštíhlá hvězdička předvedla své křivky v bikinách a prozradila, že se v minulosti pokusila o sebevraždu

Svůj instagramový účet využívá Malin k tomu, aby zvedla ženám s plnými křivkami sebevědomí tím, že se ukazuje často svlečená a své nedostatky neretušuje. Zároveň se s fanoušky dělí o svůj životní příběh, který nebyl lehký.

I u nejnovějších snímků z dovolené se rozpovídala o tom, jak čas léčí její rány po ztrátě matky a dcery. Malin přišla v roce 2017 o maminku, která zemřela po dlouhém boji s rakovinou. Jen o dva roky později porodila holčičku, kterou po své matce pojmenovala Consy. Bohužel ta se narodila předčasně a měsíc po porodu zemřela.

„Čas je pro mě tím nejlepším lékem. Traumata, kterými si procházíme, nemají jednoduchá řešení. Myslíme si, že můžeme naši bolest a trápení nějak rychle vyřešit, ale to nejde. Všichni chceme všechno nejlépe hned, ale tak to nefunguje. Musíme si tím celým projít a pokusit se soustředit na moment, který žijeme nyní a netrápit se minulostí ani budoucností,“ napsala u jednoho svého příspěvku a vzpomněla i na moment, kdy chtěla svůj život ukončit: „Pamatuji si na ten moment, kdy jsem spolykala prášky a jak jsem se cítila, když jsem už dál nechtěla žít. Chtěla jsem to vzdát a málem se mi to povedlo.“ ■