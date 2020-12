Oblíbená moderátorka promluvila o tom, jaký příznak u covidu rozhodně nečekala a svou silou ji zaskočil

Ellen DeGeneres Profimedia.cz

I moderátorka Ellen DeGeneres si prošla nákazou koronavirem. O svých zkušenostech se rozpovídala v příspěvku na Instagramu. Byla překvapená z jednoho z příznaků, o kterém do té doby neslyšela, že by s covidem-19 souvisel.

„Ahoj všichni, moc bych vám chtěla poděkovat za všechna přání brzkého uzdravení. Už se cítím na 100 % zdravá, ale byla tu jedna věc, která mě překvapila. Měla jsem neskutečné bolesti zad. Kdo by to byl řekl, že je to příznak? Mluvila jsem s pár lidmi, kteří měli stejnou zkušenost a jen mi to potvrdili. Vážně, bolest zad,“ uvedla oblíbená moderátorka ve videu.

Ellen se o svém pozitivním testu zmínila na Instagramu 10. prosince a fanouškům svého televizního pořadu The Ellen DeGeneres Show vzkázala, že natáčení bude pokračovat až po Novém roce. Pořad už moderátorka moderuje už 17 let. ■