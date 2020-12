Už zase musí zavřít fitko: Hanka Kynychová neví, jak vyjde. Vánoce budou u nich doma o hodně chudší

Hanka Kynychová musí opět zavřít fitko. Super.cz

Zajímalo nás, jak to má jako majitelka fitka se slibovanými vládními kompenzacemi. "Úplně na prd, a to je hodně slušné slovo, jinak používám mnohem peprnější. Očekávala jsem, jestli vláda schválí to, že by i majitelé fitek mohli dostat aspoň stoprocentní kompenzaci na nájem, anebo nějaké jiné výhody. Zase to dopadlo tak, že to bude jenom padesát procent. Jsem z toho smutná, protože nevím, kde si těch dalších padesát procent vydělám," svěřila. Jediným způsobem obživy jsou pro ni opět online hodiny.

Nastávající svátky tak budou logicky u Kynychové o hodně chudší. "To rozhodně. U nás je teď chudší úplně všechno. Neříkám, že jsem zvyklá žít v přepychu a nadbytku, ale když jdu nakupovat, koukám na slevy a co do toho košíku dávám, a když po mně holky škemrají nějakou blbost, musím jim to vymluvit. Nechci si hrát na chudinku, která to nepřežije, na chleba a vodu bude vždycky. Snažím se přizpůsobit situaci, ale štve mě, že nemám možnost pracovat a peníze si vydělat. A vůbec nevím, co budu dělat, když to bude trvat třeba do března," uzavřela. ■