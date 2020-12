Vztah Jiřímu Krampolovi (81) se Zuzanou Bubílkovou (68) všichni přejí: Během týden se viděli čtyřikrát!

Zuzana Bubílková Super.cz

Když na Super.cz vyšel článek, že se Zuzana Bubílková a Jiří Krampol (82) dali dohromady a vytvořili nový pár, vzbudilo to v moderátorčině okolí spoustu veskrze kladných reakcí. "Když jsem začala pracovat ve dvojici s Miloslavem Šimkem, trvalo to rok, teď sotva týden. I maminka mi volala, jestli u nás bude na stědrovečerní večeři," řekla Super.cz Zuzana.

"Asi by nám to všichni přáli," svěřila Bubílková, že v případě, kdyby se jejich pracovní vztah přehoupl do soukromého, nikdo by jí nic nevyčítal. Je faktem, že během jednoho týdne se s hercem viděla čtyřikrát.

Dva dny spolu strávili v Náchodě, kde byli hosty slavnostních večerů, kdy se natáčelo finále soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. I na křest kalendáře pro nadaci Šťastná hvězda, kde jsme se nyní se Zuzanou potkali, přijela z Krampolovy talk show. "A budeme spolu ještě natáčet tu naši společnou pro TV Šlágr. Sešlo se to tak," krčila rameny.

"Že se píše, že spolu něco máme, se dá čekat. Je tady jedno jediné, že jsem znala Hanku, mám k ní úctu a v tom kontextu je to blbé. Ale život jde dál a bereme to tak, jak to je," zavzpomínala na nedávno zesnulou Hanu Krampolovou (✝59). Ve videoreportáži nám také vyprávěla, že byli s Miloslavem Šimkem dokonce u toho, když se Jiří Krampol s manželkou seznámil a jak to tedy proběhlo. "Znám ho snad třicet let," uzavřela. ■