Deset let tajil silnou závislost na lécích. Pohádkový princ Mirek Šimůnek se léčil na psychiatrii a živí se rozvozem hamburgerů

Mirek Šimůnek léta tajil závislost na lécích na spaní. Foto: Super.cz/Face To Face a archiv M. Šimůnka

Pár let se v zákulisí showbyznysu šuškalo o tom, jestli herec nezneužívá návykové látky. Občasná nesoustředěnost a únava u něj nebyla ničím výjimečným. Herec a moderátor teď přišel s otevřeným přiznáním.

„Ano, nemám se čím tajit a bojoval jsem se závislostí na hypnotikách, které jsem bral 10 let. Lékaři mi řekli, že jsem přišel za minutu dvanáct," prozradil Super.cz.

„Přijel jsem téměř z psychiatrické nemocnice Brno a mým problémem byly prášky. Těžká závislost na prášcích na spaní po deseti letech užívání. Můžu rovnou říct, kolik jsem jich bral, aby lidi měli představu, jak dalece může takový problém zasáhnout kohokoli z nás. Postupně se to nabalovalo. Nejprve jeden a půl, pak dva a dva a půl, a tak to šlo, až se to zastavilo na číslovce třicet. Třicet prášků na spaní zkombinovanými třeba s Neurolem denně,“ nechal se slyšet v pořadu Face To Face na Televizi Seznam Mirek Šimůnek.

Závislost na různých hypnotikách, která kdysi začal brát kvůli přemíře práce, vyčerpanosti, ale i nemožnosti usnout a spát, ho pochopitelně omezovala. Prodělal před časem dva kolapsy, přidala se únava, bušilo mu srdce, nemohl pořádně dýchat.

Byly dny, kdy nemohl pořádně chodit. I když si problém uvědomoval a věděl, že dál to takhle nejde, stále jeho řešení oddaloval.

„Až díky mým velmi blízkým přátelům se to podařilo, jsem za to rád a opravdu jim za to vděčím. To byla ta motivace, samozřejmě kromě toho zdraví. Lékaři mě varovali, že jsem skutečně na tu dvouměsíční léčbu přišel za minutu dvanáct. Že stačilo málo a byl konec,“ přiznal moderátor bývalého pořadu Top Star balanc mezi životem a smrtí, s nímž na brněnské psychiatrické klinice, kde se závislosti léčí, jednali, jako se všemi ostatními, velmi dobře, citlivě a vše mu vysvětlili. Mohl běhat, mohl komunikovat s ostatními, telefonovat.

Nejhorší podle něj prý pro podobné případy lidí se závislostí na hypnoticích je, že je někteří psychiatři a psychologové u nás straší tím, že budou prožívat děsivé stavy, pocení, horečku. Že je bude někdo přivazovat k posteli, ke křeslu, budou mít křeče, bolesti a podobně, což Šimůnek sám razantně odmítá a považuje takový přístup za demotivační a je rád, že se dostal do rukou těch správných odborníků.

„Měl jsem léčbu, nerežimovou, kde jsem se po měsíci a týdnu z té závislosti v podstatě dostal. Ta léčba byla velmi efektivní, krátká, neproblémová a pohodová. Proto chci říct všem, pokud s tím máte problém, a také vás psychiatři straší, že tam budete zažívat stavy, před kterými mě někteří varovali, tak to vůbec není pravda. A pak záleží na tom, do jaké společnosti a prostředí se vracíte zpátky, a zda s tím chcete něco udělat, a já jsem chtěl,“ uvedl Mirek.

Největší motivací kromě zdravotní stránky pro něj byli blízcí přátelé, kteří mu pomohli, jak zajistit léčbu, tak ji i zvládnout a stáli při něm. Zároveň Šimůnek přiznal, že kromě Prahy, žije momentálně částečně v Brně, kde pracuje i pro jeden podnik, kde dočasně v současné době, kdy nelze hrát, rozváží hamburgery.

A až se situace uklidní, tak kromě natáčení seriálu Sestřičky Modrý kód, skočí zpět do Divadélka Radka Brzobohatého, kde hraje komediální role, a těší se, až bude zase moderovat různé akce, které ho, jak přiznal, primárně živí nejvíce. ■