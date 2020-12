V říjnu byla na plastice prsou, nyní šla pod kudlu znovu. Nádherná Češka, vítězka světové soutěže krásy, pokračuje v úpravách

Karolína Kokešová Foto: Instagram K. Kokešové

"Měla jsem pět dioptrií na dálku, bez brýlí jsem nic neviděla. První večer to bylo strašný, už se cítím fajn. Je mi dobře. Mám hodně citlivé oči, moc se nekamarádím se světlem, nosím raději sluneční brýle," řekla Super.cz Karolína.

Viditelné zlepšení zraku by mělo přijít zhruba za týden. Už teď vidím jako ostříž, tak potom možná uvidím i to, co nechci," dodala s úsměvem modelka. ■