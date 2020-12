Nepovinnou karanténu trávila Machálková odříznutá od civilizace: Díky tomu jsem nepropadla konspiračním teoriím

Machálková zpívat nepřestává. Super.cz

Má to štěstí, že období koronavirové pandemie mohla trávit se synem Arturem na chalupě u Nového Boru. Ze samoty u lesa se ale Leona Machálková (53) často a ráda vracela do civilizace.

„Na chalupě jsem trávila jen víkendy. Ráda jsem jezdila do přírody, to byla vždy vítaná cesta,“ říká v rozhovoru pro Super.cz Leona. Zpěvačka naštěstí nepatřila do skupiny „lufťáků“, které místní neradi přijímali ze strachu ze zanesení nákazy. „Jezdili jsme tam i v době, kdy nás nabádali, abychom zůstali doma. My jsme tam na samotě a na souseda mávám ze stometrové vzdálenosti. S nikým jsme se nestýkali, s přáteli jsme komunikovali jen telefonem, jídlo jsme si vozili z Prahy,“ vysvětluje.

Tento odstup byl pro pěveckou stálici přínosný. „Člověk se tam postupně seznamoval se situací. Díky tomu, že v přírodě nemáte takový tlak, jako ve městě, tak se mi tu situaci podařilo dobře přijmout. Naštěstí jsem nepropadla ani konspiračním teoriím,“ usmívá se Leona.

I když Machálková pobývá v historickém vesnickém stavení, tak diskomfortem rozhodně netrpí. „Je to klasická roubenka, která je celoročně obyvatelná. Máme tam pec, ale i kotelnu s ústředním topením, takže ji nezazimováváme,“ sdělila na křtu kalendáře Beaty Rajské (58).

Díky pobytu mimo civilizaci a razantnímu útlumu pracovních zakázek začala zpěvačka víc pracovat na svém osobním rozvoji. „Dávno jsem si vytvořila režim, co chci přes den absolvovat. Začala jsem hodně vařit. Zároveň si plním sny a začala jsem víc číst nebo sportovat. Ve svém věku jsem se například naučila běhat. Takže všechno má svůj smysl,“ uzavřela pozitivně naše povídání. ■