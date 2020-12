Vzteklý Tom Cruise seřval zaměstnance za nedodržení rozestupů. Ještě jednou a potáhnete, křičel

Tom Cruise Profimedia.cz

Tom Cruise (58) neúnavně maká na sedmém pokračování Mission: Impossible. Natáčení bylo v průběhu roku kvůli pandemii koronaviru pozastaveno a herec dělal vše pro to, aby se znovu rozjelo.

Co se týče bezpečnostních opatření, nebojí se jít do extrémů. V Británii stavěl pro tým VIP vesnice, během natáčení v Norsku pronajal soukromou loď, sám nosí dvě roušky a bedlivě dbá na to, aby jeho tým za každých okolností dodržoval dvoumetrové rozestupy. Pořádně mu tedy zvedlo mandle, když toto nařízení dva zaměstnanci porušili.

V průběhu filmování v Hertfordshiru herci ruply nervy a dotyčné neuvěřitelně seřval. Britský The Sun zveřejnil nahrávku, na které je jasně slyšet, jak herec nadává.

„Jsme zlatý standard. V Hollywoodu povolili opět natáčet, protože věří v nás a v to, co děláme. Po nocích telefonuji se zku*veným studiem, s pojišťovnami, s producenty, kteří nás uvádí jako příklad. Vytváříme tu tisíce pracovních příležitostí, vy mam*di! Nechci už nikdy nic takového vidět. Nikdy!“ rozohnil se.

A nestál ani o omluvy. „To si schovejte pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou kvůli tomu, že se náš průmysl zastavil. Těm to jídlo na stůl nepřinese, ani to nezaplatí vzdělání jejich dětem. S tím chodím každý večer spát, myslím hlavně na budoucnost našeho zas*aného průmyslu!“

„Tohle natáčení ku*va nestopneme, je vám to jasné? Pokud něco takového ještě jednou uvidím, potáhnete do pr*ele,“ uzavřel rozezlený herec.

Cruise točil v Benátkách, když propukla pandemie. Natáčení se stoplo, protože se desítky lidí z týmu nakazily koronavirem. Herec tehdy na chvíli uvízl na hotelu. Uvedení filmu se už tak posunulo z plánovaného července na listopad 2021. Toma, který snímek zároveň produkuje, to stálo spoustu peněz a investoval nemalé peníze i do následných opatření. ■