Chtělo se jí „blejt“, ale nakonec vzala ženicha na milost. Nevěsta ze Svatby Natálka pěje na Františka samé ódy

Natálka a František to spolu zkusí dál... Foto: TV Nova

Po svatební cestě na Zanzibar se nevěstě Natálce chtělo ze ženicha Františka „blejt“. Po mírně řečeno nepovedené dovolené to vypadalo na svatební fiasko. Natálka a František si ale vzájemně odpustili, a nakonec se rozhodli, že to spolu v manželství ještě zkusí.

Natálka nyní na Františka pěje jen samé ódy. „Je to hodná duše, rozdal by se pro všechny, hlavně pro lidi, které má rád. Vážím si na něm jeho respektu ke mně a pochopení, protože od začátku měl pochopení pro všechny moje nálady a stavy. Bylo to možná ode mě ze začátku i ošklivý, ale on to chápal a všechno bral sportovně, neurážel se, což asi jiný chlap by byl schopný i bouchnout dveřmi a odejít,“ sypala si popel na hlavu Natálka.

„Děkuji za všechno, za to, že jsme se poznali. Určitě o tebe nechci přijít a chtěla bych nám dát šanci,“ řekla Františkovi překvapivě Natálka.

Sympatický ženich se prý dlouho rozhodoval. Přeci jen bylo sbližování s Natálkou hodně komplikované. František se ale nevzdává po prvním nezdaru a řeči o „blití“ Natálce dávno odpustil.

„Oba víme, jak to bylo, nebylo to jednoduché, ale bylo to obohacující. Budu rád, když to zkusíme. Ono je velmi jednoduché v životě do něčeho hodit vidle a při prvním zakopnutí říct ,díky pěkně, čau’. Mnohem důležitější je si i přes všechna zakopnutí říct, že ještě furt tomu chci dávat energii, a ta energie je tady oboustranná, tak uvidíme,“ shrnul své dojmy František. ■