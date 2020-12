Srdečný pozdrav ze zeměkoule: Jiří Menzel roli na poslední chvíli „přebral“ slavnému kolegovi

Milan Lasica, Jiří Menzel a Július Satinský ve filmu Srdečný pozdrav ze zeměkoule Foto: Copyright Státního fondu kinematografie, Srdečný pozdrav ze zeměkoule, Oldřich Lipský, 1982

Nejspíš jste viděli filmy Vetřelec, Predátor nebo Válka světů, které nám mimozemšťany představují jako nepřátelské a nebezpečné bestie, před kterými by se mělo mít lidstvo na pozoru. Naštěstí jsou tu i snímky, které nám „emzáky“ představují v poněkud lichotivějším světle. Jedním z nich je sci-fi komedie Oldřicha Lipského Srdečný pozdrav ze zeměkoule z roku 1982.

Jejími hlavními hrdiny jsou vesmírní cestovatelé A (Milan Lasica) a B (Július Satinský), ale ruku na srdce – ani tyhle dva roztomilé zvídavé poplety byste doma nechtěli. Nejsou sice krvelační jako jejich kolegové z hollywoodské produkce, ale škodí také víc než dost. Své by o tom mohl vyprávět nebohý doktor Jánský (Jiří Menzel), který je podle A a B „ideálním vzorkem průměrného pozemšťana“, a tudíž nejvhodnějším objektem jejich „vědeckého“ výzkumu.

Okouzlující ústřední dvojice

Tehdejší vrchnost sice Lasicovi a Satinskému házela klacky pod nohy, ale režisér si je bez problémů prosadil. Objevilo se totiž doporučení, že čeští filmaři by měli více obsazovat Slováky, a tak toho využil. Lipskému navíc bylo jasné, že právě tahle komediální dvojka bude zárukou diváckého úspěchu.

Když pak napsal Lasicovi, zda si chce zahrát roli mimozemšťana, dostal od něj odpověď: „Áno, lebo si tak už dlho pripadám.“

Bratr Lubomír neměl problém

V roli dr. Jánského si režisér původně představoval svého bratra Lubomíra Lipského. Jenže pak viděl horor Upír z Feratu, kde ho zaujal Jiří Menzel. Přesně to byl ten správný typ nesmělého chlápka, kterého hledal. Postavu Jánského přeobsadil na poslední chvíli, ale bratr Lubomír mu to neměl za zlé – naopak mu dal za pravdu, že Menzel se na danou figuru hodí daleko lépe než on.

V komedii si přijde na své i „mlsné“ pánské oko. Jánského snoubenku Jiřinku hraje půvabná Naďa Konvalinková, kterou režisér přiměl, aby se v jedné scéně ukázala v celé své kráse.

V dalších rolích se představili mj. Luděk Sobota, který hrál cholerického souseda Vaněrku, či Miloš Kopecký jako profesor Horowitz.

Co by Čech udělal s „emzáky“?

Ve filmu zazní také velké množství nesmrtelných hlášek. Jako například: „Dobrý den, jak byste reagoval na návštěvu mimozemské civilizace?“ – „Kopnul bych je do prdele!“

Přísní televizní radní

Mimochodem, na Slovensku padla za odvysílání filmu před pár lety i pokuta. Jedna z tamních komerčních TV stanic ho totiž označila za „nevhodný pro diváky do sedmi let“, zatímco podle televizní rady je určen až divákům nad 12 let, protože jsou v něm vulgární výrazy a milostné scény. Televize tak musela nakonec zaplatit 663 eur.

Diskutující na internetu se nestačili divit: „Nahota Nadi Konvalinkové a pár sprostých slov ve starém filmu vadí? Proč radní raději neřeší upoutávky na dnešní brutální filmy, které běží klidně i před večerníčkem?“ znělo v komentářích nejčastěji.

Film Srdečný pozdrav ze zeměkoule vysílala 15. prosince Televize Seznam, opakovat ho bude 19. 12. od 14:20. České filmy Televize Seznam vysílá také v neděli.