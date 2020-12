Ani plačtivé vyznání lásky nepomohlo. Tohle je důvod, proč pohledná Simona odmítla ženicha Radka

Radek by se Simonou rád zůstal... Foto: TV Nova

Citově založený kurýr Radek se sympatiemi ke své pohledné nevěstě Simoně netajil. Srdce blondýnky se mu ale nakonec získat nepodařilo. U závěrečného rozhodnutí došlo k vypjatým emocím a Radek opět neudržel slzy na uzdě. Tak trochu všichni čekali, že on by se Simonou rád zůstal. A to se potvrdilo.

„Jsi ta nejúžasnější bytost, kterou jsem potkal za poslední tři roky. Prostě bych asi chtěl, aby to skončilo tak, že bychom zůstali spolu,“ řekl své nevěstě slzící Radek. Blondýnka ho ale odmítla.

Ač se snažila, jiskra nepřeskočila. „Myslím si, že jsme si na sebe za ten měsíc zvykli a prožili jsme toho spoustu, ale mezi námi jsou určité rozdíly, které by v dlouhodobém horizontu nefungovaly,“ měla jasno Simona.

„Vážím si tě moc jako člověka, ale na pokračování nějakého mileneckého vztahu to asi z mé strany není. Mrzí mě, že se kamarádská rovina u mě nepřehoupla někam dál, a prostě tam necítím něco víc než to, že tě mám ráda jako kamaráda, promiň,“ odmítla pokračování manželství Simona.

Radek vzal odmítnutí statečně, ale moc ho mrzelo. „Chtěl jsem, aby to skončilo opačně, to je jasný, ale Simona i tak zůstane navždy v mém srdci,“ míní Radek, který si neumí představit, že by už Simonu neměl nikdy vidět. V tom se ale shodli oba a jako kamarádi chtějí fungovat i nadále. ■