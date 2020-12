Cher popsala hrůzné okamžiky, kdy ji cizí muž chtěl připravit o život: Zpěvačku zachránili fanoušci

Kdyby nebylo fanoušků, Cher tu už nemusela být. Profimedia.cz

Zpěvačka Cher (74) popsala incident, který se jí přihodil v roce 1982 v New Yorku na cestě do divadla Broadway. Napadl ji muž, a kdyby tehdy nebylo fanoušků, možná by došlo na nejhorší.