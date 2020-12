Nejstarší dcera Karla Gotta v nemocnici: Dominika věnovala 50 tisíc korun klinice, kde zpěváka léčili

Dominika Gottová předala šek klinice hematologie. Herminapress

„Předávala jsem šek na 50 tisíc korun z části výdělku z knihy Poslední roky s Karlem, kterou jsem psala já společně s Lubošem Procházkou. Je to poděkování za jejich péči. Poděkovala jsem panu profesorovi Trněnému osobně,“ řekla Super.cz Dominika.

Poděkovala mu za to, jak se o Karla Gotta starali. Prof. Trněný se prý nechtěl fotit s tím, že je lékař, a ne známá osobnost. Peníze půjdou přímo klinice hematologie.

„Cítím to jako správnou věc. Jako odměnu za to, že byl (otec) v dobrých rukách. Takhle fantastickou péči by nikde jinde neměl,“ dodala Gottová ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí.

Vánoční svátky nejstarší dcera Karla Gotta stráví se svou maminkou v domě seniorů. ■