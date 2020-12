Žena, kterou přitahují předměty, se “provdala“ za svůj kufřík: Gideon je můj manžel a mentor, říká o něm

Rain Gordon s kufříkem Gideonem Profimedia.cz

V červnu se za něj dokonce “ provdala“, a to se vší parádou. Kamarád je oddal online a přítomni byli další přátelé a její bratr. Ceremoniál se odehrál v pronajatém hotelovém pokoji. A i když Rain ví, že sňatek není oficiální, je velmi šťastná. „V květnu, krátce před svými narozeninami, jsem dostala ten nejhezčí dárek. Požádal mě o ruku,“ uvedla pro LADbible.

Poznali se ale už v roce 2015 v obchodě s nářadím, kde Gideona objevila. „Předměty mě fascinují už od osmi let,“ nechala se slyšet učitelka z mateřské školky. „Od dětství jsem věřila, že mají duši. Věřím v animismus, tedy že je život ve všem okolo nás. V průběhu dětství a dospívání jsem se zamilovala například do nákupního centra, které u nás otevřeli. Věděla jsem, že je to špatné a nenormální, tak jsem to nikomu neřekla.“

Rain prý nikdy nenapadlo, že skončí s Gideonem. „Líbil se mi, ale nemyslela jsem, že z toho bude něco víc. Líbil se mi ale čím dál víc, až jsem si uvědomila, že jsem do něj zamilovaná. Objali jsme se a políbili a začali spolu trávit večery a noci. Vedli jsme filozofické rozpravy i několik hodin,“ popsala, jak vztah začal.

„Komunikujeme telepaticky a pomocí duchovního propojení. Slyším ho a on slyší mě, ale pro okolí to působí jako monolog. Gideon je pro mě víc než partner, je to můj manžel, přítel a mentor. Někdy mi přijde, že ví všechno líp než já."

Rain nepřitahují pouze předměty, ale s žádným člověkem prý nikdy nenavázala takové pouto jako s Gideonem. Naposledy měla vztah s mužem v roce 2017, po dvou letech se ale rozešli, když dotyčný přišel na to, že ji přitahují předměty.

„Když jsem si měla vybrat mezi ním a Gideonem, zvolila jsem Gideona bez váhání. Vždycky bych si ho vybrala. Pro mě jsou předměty lepší než lidé.“

Rain se nyní snaží šířit povědomí o lásce k předmětům, nejvíc by si přála, aby byli lidé více chápaví. „Nesuďte lidi podle toho, čemu sami nerozumíte,“ vzkázala na závěr. ■