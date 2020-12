Také návrhářka Rajská neunikla koronaviru: V životě jsem nebyla tak unavená, nepoznávaly mě vlastní děti

Beata Rajská měla koronavirus. Super.cz

„Nemocí prošla celá rodina. Naše děti to měly v září, my jsme s manželem onemocněli o něco později. Chytla to od nás některá kolegyně,“ říká návrhářka, která se nakazila na Vysočině, kde trvale bydlí a má ateliér. „Není pravda, že tu nemoc roznáší Pražáci, my jsem ji chytli na Vysočině,“ krčí rameny Beata.

Lidé, kteří prošli tímto onemocněním, se shodují na tom, že jejím zásadním projevem je únava. To byl i případ známé designérky. „Manžel zhubnul, já jsem byla velmi unavená. Byla jsem šťastná, že jsem byla v této době schopná tvořit kalendář a maximálně si číst knížku,“ říká Beata.

„Nebyla jsem schopná říct souvisle ani dvě věty. Moje děti byly překvapené, že mě tak ještě neviděly,“ prozradila na křtu svého kalendáře pro rok 2021.

Byla to již několikátá akce, kterou designérka uspořádla v době pandemie. „V této době je potřeba podporovat i psychiku, a proto je třeba dělat takové akce. Samozřejmě se všemi opatřeními, která si doba vyžaduje,“ dodala. ■