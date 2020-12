Nečekané finále Svatby! Kdo dostal před celým národem košem? Tady jsou důvody rozhodnutí

René a Petra se rozhodli spolu zůstat. Foto: TV Nova

Pro mnohé diváky možná nečekaně převažovaly kladné odpovědi. Až na jednu. Jediné „ne“ zaznělo z úst brand manažerky Simony, Radkovy nevěsty.

„Mé rozhodnutí nezůstat s Radkem pramenilo ze série detailů a informací, co jsem se během společného soužití o něm dozvěděla. Jsme naprosto odlišné povahy, Radek není příliš zodpovědný (o čem svědčí i fakt, že kvůli řízení s alkoholem v krvi přišel o řidičský průkaz), není cílevědomý, i když je inteligentní a má sloní paměť, není schopný toho v životě využít,“ řekla Super.cz na konto přiděleného partnera.

„Měl velmi zanedbanou zubní hygienu, a i trávení volného času si oba představujeme jinak. Radek potřebuje být ve vztahu tažen, anebo prostě jen existovat. Není pro ženu oporou, je velmi výbušný a nejraději mluví o sobě,“ dodala ke svému kroku.

František a Natália se svorně rozhodli, že to spolu zkusí. Ačkoli to na svatbě ani na líbánkách nevypadalo dobře, ledy nakonec povolily po návratu ze svatební cesty. „Od výletu na Milešovku jsem si začínala všímat Franty trochu jinak, začínala jsem si hlavně všímat těch hezkých věcí kolem,“ řekla Natália.

„U nás byl bodem zlomu noční výstup na Milešovku, během kterého zmizely obavy a strach a vztah se pak začal ubírat příjemným směrem. Tady myslím, že začalo růst semínko zájmu o pokračování vztahu i po skončení pořadu,“ souhlasil František.

Pro Štěpánku byla rozhodující návštěva dětského domova. „Pro mě byla hlavním zlomem naše společná návštěva v dětském domově, kde mi Pája ukázal i svou citlivou tvář. A to mě dostalo.“

Pavel kladně zhodnotil celý měsíc a ocenil všechno, co se Štěpánkou zažil, všechny společně strávené dny.

René dával celou dobu najevo své sympatie a shrnul to i v závěru experimentu. „Já jsem to měl jasné už od prvního okamžiku na svatbě v Kraevsku a nedíval jsem se zpět. Občas jsem dostával zabrat, ale vždycky jsem přemýšlel nad tím, co mi paní doktorka Szabados říkala: ‚Pokud to někdo ustojí, tak to budeš ty!‘ To mi vždycky dodalo odvahy. Přestože mi to neustálé odmítání dávalo zabrat, výsledek stál za to!“ věří sympatický trenér.

Petra naopak nebyla čitelná a nedávala najevo, ke které variantě se přikloní. Rozhodla se poté, co si pečlivě zrekapitulovala celý měsíc a ujistila se v tom, že jí René nechtěl dělat naschvály a ubližovat jí, ale že to s ní myslí dobře. „Dal mi najevo, že mu na mně opravdu záleží a je tady pro mě, ať už se rozhodnu jakkoliv,“ ocenila Petra.

Radek tak byl jediným odmítnutým. Sám by Simoně i podruhé řekl „ano“. „Rozhodl jsem se tak v průběhu posledního týdne, kdy bylo všechno v pohodě,“ zkonstatoval. ■