To nejlepší si nechala na konec: Gabriela Koukalová nahá na obálce Playboye

Gabriela Koukalová Video: Playboy

Sexy snímky Gabriely Koukalové (31), které nafotila na stránky Playboye a do charitativního kalendáře , byly jen odvarem toho, co si někdejší biatlonová hvězda a nynější moderátorka nechávala jako eso v rukávu: na obálku zmíněného pánského magazínu se nechala zvěčnit nahá.

Se svlékáním před objektivem Koukalová potíž neměla. „Vůbec ne, a dokonce jsem si říkala, že je většina těch fotek zbytečně moc zahalená,“ řekla Super.cz se smíchem. Vytyčené hranice by ale nepřekročila. „Určitě bych se nevyfotila nahá, aby bylo vidět všechno. Když jde o skrytou nahotu a vše je zahalené, tak to, myslím si, není vulgární a nikoho to nepobuřuje. Naopak, mně takové fotky připadají estetické, umělecké a hezké,“ uvedla.

Focení pro Playboy Gábina spojila s dobročinností, z černobílých fotografií vznikla limitovaná edice charitativního kalendáře na podporu lidí s poruchou příjmu potravy. Fanoušci o něj projevili obrovský zájem, za jediný den se na HitHitu naplnila cílová částka, čtvrt milionu. Aktuálně je na charitativní účely vybráno téměř čtyři sta sedmdesát tisíc korun.

Autorkou všech snímků je Lenka Hatašová, která Koukalovou označila za talentovanou modelku. „Navzdory intimnímu pojetí snímků se před mým objektivem vždy poskládala do dokonalé kompozice,“ pochvalovala si. ■