Zajímavosti z pohádky Zlatovláska: Fešák Jiřík se během natáčení zamiloval do o čtrnáct let starší ženy

Petr Štěpánek a Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska Foto: archiv České televize

Zlatovláska slavila velký úspěch už při své televizní premiéře a není divu. Režisérka zpracovala příběh Jiříka a zlatovlasé princezny mimořádně působivě a do hlavních rolí obsadila také skvělé herce: Jorgu Kotrbovou (73), Petra Štěpánka (72) a Jiřího Holého (✝86). Skladatel Angelo Michajlov (✝58) a textař Eduard Krečmar (78) dodali zase nádherné písničky.

Oblíbený příběh o tom, jak dobrosrdečný Jiřík porozuměl řeči zvířat a získal lásku krásné panny, asi netřeba představovat blíže. Proto si spíš pojďme připomenout některé zajímavosti, které vznik Zlatovlásky provázely.

A přišel zákaz…

Petr Štěpánek, který v ní hrál Jiříka, natočil během kariéry řadu pohádek – svého času i tři ročně. Zlatovlásku ale považuje za svou nejoblíbenější. Podle něj si drží oblibu proto, že se opravdu povedla a má přesah přes generace.

Pohádka se přitom u nás několik let nesměla vysílat. Bylo to kvůli Janu Třískovi, který v ní měl malou roli rybáře. Herec v roce 1977 emigroval do Kanady, a Zlatovláska se tak ocitla na černé listině. Zajímavé je, že například v Sovětském svazu se vysílat mohla, takže Štěpánkovi odtud chodily pochvalné ohlasy.

Čeští diváci na Zlatovlásku ale nezapomněli a její návrat na obrazovky uvítali s nadšením. Letos se mohou těšit na 20. prosince, kdy ji uvidí na ČT1.

Láska na place

Petr Štěpánek okouzlil jako Jiřík velké množství fanynek. Jenže jeho srdce získala jiná dáma, a to přímo na natáčení Zlatovlásky. Nebyla to ale jeho herecká partnerka Jorga Kotrbová, nýbrž sama scenáristka a režisérka Vlasta Janečková. Ta byla sice o čtrnáct let starší než on, ale věkový rozdíl neřešili a jejich dlouholeté manželství rozdělila až režisérčina smrt v roce 2012.

Zlatovláska se stáhla do ústraní

Krásnou Zlatovlásku hrála půvabná Jorga Kotrbová, kterou ve zpěvu zastoupila Jitka Molavcová (70). Jinak totiž všichni herci zpívali své písně sami. Kotrbová se ve filmu objevila poprvé už ve 14 letech, kdy ji režisér Karel Kachyňa obsadil do svého snímku Trápení. Ztvárnila v něm osamělou dívku, jejímž nejvěrnějším přítelem se stane divoký kůň. Role jí sedla jako ulitá, protože byla plachá i v reálném životě a opravdu milovala koně.

Z Kotrbové se stala úspěšná herečka, kterou diváci znají mj. i jako nevěstu na inzerát z filmu Utrpení mladého Boháčka (1969), nafoukanou princezničku z pohádky Honza málem králem (1977) nebo uštvanou manželku z komedie Pátek není svátek (1979). Prosadila se i v dabingu (např. Šťabajzna Margaret Houlihanová v seriálu M. A. S. H) a slušelo jí to i na divadelních prknech. Pak ale dala herectví vale a dnes se věnuje farmaření a koním.

Fotogenická Červená Lhota

Pohádka se točila na nádherném jihočeském zámku Červená Lhota, kde vznikly mj. také filmy Svatby pana Voka (1970), Pan Vok odchází (1979), O štěstí a kráse (1986) nebo O zatoulané princezně (1987). Ovšem svatba Jiříka a Zlatovlásky se konala v kapli neméně půvabného zámku Sychrov na Liberecku. ■