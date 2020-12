Jakub Kohák prozradil detaily zásnub: Prstýnek z rodinného dědictví u sebe nosil 10 let

Jakub Kohák s budoucí manželkou Bárou Michaela Feuereislová

Patnáct let čekala partnerka Jakuba Koháka (46), než se známý herec, bavič a moderátor vysloví se žádostí o ruku. Učinil tak nyní, začátkem prosince, a Super.cz prozradil, jak osudový den probíhal, a kdy by mohla být veselka. „Bylo to v kruhu našich známých, které jsme domů pozvali na večeři, samozřejmě za všech bezpečnostních opatření,“ řekl nám s humorem sobě vlastním.