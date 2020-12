To mu to ale trvalo: Jakub Kohák se po 15 letech zasnoubil s krásnou partnerkou Bárou

Jakub Kohák s partnerkou Michaela Feuereislová

To mu to ale trvalo! Bavič, moderátor a herec Jakub Kohák (46) se po patnácti letech rozhodl požádat o ruku svou partnerku Báru, s níž má dvě děti. O ruku ji požádal při oslavě jejích narozenin začátkem prosince.

Partnerka Bára na rozdíl od Koháka není téměř vůbec vidět a je to tak trošku paní Columbová. „Ona se zříká společnosti, nemá ráda publicitu, je ráda v ústraní a vůbec nemá ráda moje producírování. Je to takhle v pořádku a je to tak, jak má být, sláva hurá,“ řekl nedávno Super.cz Kohák. A právě proto zásnuby vytroubil do světa přímo on.

Kohák je známý vtipálek, a tak i zásnuby pojal s humorem sobě vlastním. „Ženy plakaly a muži byli úplně zmateni,“ popisoval v Ranní show Evropy 2. Doma jim prý klavírní virtuos zahrál písničku Imagine od Johna Lennona, jenž byl 8. prosince, kdy Bára slaví narozeniny, zavražděn.

Otázkou tedy zůstává, jak moc si vtipálek Kohák den D okořenil vlastní fantazií. A také, kdy vůbec k veselce dojde. Paní Bára čekala patnáct let na vyslovení, a tak se ani nechce věřit tomu, že by se svatba konala do roka a do dne. Sám Kohák pro jistotu tvrdí, že má na svatební veselí ještě dalších deset let času. ■