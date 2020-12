Bratři Václav a Jan Neckářovi tráví Vánoce odděleně: Občas se rádi nevidíme, říkají s úsměvem

Oblíbený zpěvák musel kvůli koronaviru zrušit celé turné. Super.cz

„V prosinci jsme měli dělat asi 20 koncertů v rámci Půlnočního turné s dětským sborem, s kvartetem a samozřejmě s Bacily. Všechno jsme přeložili na příští rok,“ řekl nám bratr populárního zpěváka. „Doufejme, že to vydržíme,“ dodal Václav Neckář (77).

Společně alespoň natočili vánoční reklamu pro řetězec prodejen, ve které se rozezněl oblíbený hit Půlnoční.

„Bylo to moc zajímavý, protože se to točilo už někdy v září, muselo se uměle zasněžovat. Bylo tam asi 300 muzikantů, zpěváků,“ vzpomíná Jan Neckář a prozradil i jednu perličku z natáčení. „Točilo se to na jedné louce, postavilo se to odpoledne, za sluníčka, byli jsme v kraťasech, pak se čekalo na tmu a ta správná zima přišla až po půlnoci, takže jsme byli rádi, že máme na sobě teplé oblečení,“ říká s úsměvem.

K Vánocům už desítky let neodmyslitelně patří pohádka Šíleně smutná princezna s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou (73) v hlavních rolích. Oblíbený zpěvák na natáčení rád vzpomíná i po letech.

„Měl jsem štěstí, že nás pan režisér Bořivoj Zeman do toho filmu pozval. Myslím, že mám kliku, že několik generací dětí ty písničky zná. Napsal je Honza Hamr, když mu bylo 17 let. Točili jsme to s Helenou v roce 1967 v Blatné a Bojnicích na Slovensku,“ prozradil zpěvák.

Štědrý večer tráví každý z bratrů u své rodiny. Jan slaví s rodinou mimo Prahu a Václav se synem Václavem a jeho manželkou Hanou v Praze. „My to takhle máme už léta nastavené, protože když jsme celý rok spolu, tak se občas rádi nevidíme,“ směje se Jan Neckář. ■