Chocholoušek by měl radost. Takhle se na Sandře Pogodové podepsala současná situace. Sousedi mají veselo, říká herečka

„Na mně se to naštěstí podepisuje tímto způsobem, sousedi jsou rádi, mají veselo,“ směje se Sandra Pogodová. Na Vánoce se připravuje zajímavým způsobem. „Šla jsem do knihovny a hledám knížky, které jsem ještě nikdy nečetla a vypadají nově a asi je někomu dám k Vánocům, protože na dárky nemám,“ směje se Sandra.

Z herečky vyzařuje klid a optimismus, rozhodla se, že i současnou situaci bude brát pozitivně.

„Zatím mám co jíst, mám střechu nad hlavou, z baráku mě nevyhodili, no tak uvidíme,“ říká herečka s úsměvem.

Na druhou stranu má prostor dohnat veškeré resty a dokončit svůj další autorský počin. „Mám čas dopsat knížku, pokračování Hoď se do Pogody, takže dopisuju Buď v Pogodě, což se v dnešní době opravdu hodí. A do toho naštěstí zkouším Lásku nebeskou v Divadle Broadway, takže náplň dne mám,“ raduje se Sandra.

V dobré náladě se udržuje i novým koníčkem, který je mezi celebritami v současné době velmi populární. „Začala jsem se otužovat a tím jsem se hodila hodně do klidu. Když vlezete v prosinci na dvacet minut do Vltavy, která má 5 stupňů, nemáte čas myslet na hovadiny, soustředíte se jen na to, abyste to hlavně přežili. Otužování v zimě, to vás opravdu vyklidní,“ radí Sandra Pogodová. ■