Muzikálová stálice po koronaviru a akutní bronchitidě: Bojím se zhluboka nadechnout

Hana Křížková Super.cz

„Sem tam ještě zakašlu, když používám hluboké dýchání. V půlce ledna ještě musím jít na rentgen a na spirometrii a kamery do krku. Ještě to úplně v pořádku není, protože se bojím nadechnout zhluboka,“ přiznala nám zpěvačka.

Strach o sebe ale neměla. „Nepovažovala jsem se za rizikového pacienta, protože žiju docela zdravě. Dokonce beru reishi (výtažek z hub - pozn.), což mi pomáhá posílit imunitu,“ prozradila.

Nemoc propukla pomalu, zprvu se zdálo, že nad ní zvítězí levou zadní. „První dva dny to probíhalo velmi lehce, tak jsem si říkala, že to hezky zvládnu a pak to začalo. Trvalo to asi 3 neděle,“ přiznává sympatická zpěvačka.

Nyní už se těší na Vánoce, a především na znovuotevření divadel. Prozradila, co by jí udělalo radost pod vánočním stromečkem. „Je takové období, že si spíš přeju, abychom začali hrát a byli všichni zdraví a mohla jsem vidět diváky. Mám takový muzikantský absťák. Ale z toho materiálního mi vždycky udělá radost nějaká vůně nebo kniha či voňavé svíčky,“ dodává s úsměvem Hana Křížková. ■