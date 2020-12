Tereza Maxová se pochlubila maminkou. Že už je zasloužilá babička, byste netipovali!

Tereza Maxová s maminkou Foto: archiv T. Maxové

Ale co si budeme povídat, za to, jak vypadá, vděčí i genům. Maxová se nedávno pochlubila svou maminkou Alenou. Vitální dámě by nikdo nehádal, že už patří k sedmdesátnicím!

„Jestli existují andělé bez křídel, tak je to určitě naše babi,“ vysekla své mamince a babičce svých dětí poklonu Maxová. Ze společné fotky je patrné, že se modelka stárnutí opravdu bát nemusí.

Maxová je trojnásobnou maminkou. Kromě dcery Míny (11) a syna Aidena (9) má ještě dvacetiletého dospěláka Tobiase. Možná to nebude trvat dlouho, a stejně jako její maminka se i ona stane babičkou. Babičkou, kterou byste jako babičku netipovali. ■