Seriál, který nahradí Ordinaci, bude plný hvězd: Doktorky si zahrají Aňa Geislerová i její mladší sestra

"Film Služka jsme dotočili a bylo velké štěstí, že jsme tím propluli bez jediného nakaženého, i v izolaci na zámku," svěřila. "Teď točím průběžně seriál pro Novu. To mám pocit, že se člověk chytnul a ta ruka ho potáhne, doufám tedy, tím těžkým obdobím. Jsem moc spokojená. Mám tam velice legrační roli," pochvaluje si Aňa stejně jako většina herců, kteří dostali příležitost v televizních seriálech.

"Ale tenhle seriál není nekonečný. Má dvacet dílů. Je to typ práce, který neznám, ale baví mě to hrozně moc. Ještě tam hraju se ségrou, takže je to pěkné. Hrajeme lékařky, takže z nás má maminka radost, že má holky doktorky," smála se Geislerová. K dalším, kdo nový projekt natáčejí, patří například Karel Heřmánek ml. nebo Jiří Štrébl.

Aňa měla letos po dlouhé době hrát i divadlo. To ale nevyšlo. "Ukázalo se to jako nereálné a já si říkám, že je to takové potvrzení toho, že fakt divadlo hrát nemám. Zrovna ve chvíli, kdy jsem měla začít zkoušet, tak se zase všechno zavřelo. Beru to jako znamení," krčila rameny.

Připravená je už i na Vánoce. "Letos jsem byla hrozně šikovná a už mám všechno hotové. Napečeno, dárky i nazdobeno. Už mám pocit, že přetahuju a Štědrý den by mohl být zítra. Myslím, že ten týden okolo Vánoc budu mít úplně volno. Budu dělat všechno, o čem jsem vždycky jenom snila. Budu se procházet, nosit si s sebou termosku, pokud nám to tedy opatření dovolí, a užívat si klidu," uzavřela. ■