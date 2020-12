Kvůli natáčení role Boženy Němcové přišla Anna Kameníková o svoji dlouhou hřívu

Anna Kameníková Super.cz

"Už po tom prvním kole konkurzů bylo jasné, že není cesty zpět. Boženu Němcovou jsem nikdy nebrala jako nudnou paní z povinné četby, ale je pravda, že jsem nad jejím životem nikdy úplně nepřemýšlela. Vnímala jsem čistě jen její Babičku a dál nic moc. Byla jsem takový její chladný fanoušek," přiznala dcera Jitky Asterové (61).

Během natáčení, když o Němcové zjistila mnohem více, se její vztah ke spisovatelce samozřejmě změnil. "Cítila jsem z ní strašně silnou ženskou energii, touhu po lásce, po pozornosti a uměleckém naplnění. V mnoha ohledech to byla silná obyčejná žena, která byla neobyčejná tím, v jaké době se nacházela a že měla odvahu jít proti tehdejším konvencím," míní Anna.

A má ona sama s postavou, kterou ztvárnila, něco společného? "Určitě to, co lze mít společného v tom ženství. Ale určitě pro mě bylo těžké v její roli chtít být na tom piedestalu, na kterém ona chtěla být. Nebát se být středem pozornosti. Pro ni to bylo příznačné a pro mě není," myslí si herečka, která je spíš introvert. Nicméně nám v našem videu povyprávěla i o tom, že díky malým prsům nemusela při natáčení nosit korzet, a promluvila i o milostných scénách. ■