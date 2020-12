Z herce se stal dělník: Hvězda Účastníků zájezdu Jaromír Nosek staví, bourá a míchá beton

Jaromír Nosek se živí rukama. Super.cz

"Zrovna teď mě čeká to, že pojedu dělat lavičky na parkoviště u devíti křížů. Hrát už jsem skoro zapomněl. Když začala první vlna, odehrál jsem asi pět představení. V září, když se otevřela divadla, vypadalo to, že jich do konce roku odehraju asi sto dvacet, ale místo toho jich bylo deset nebo patnáct a zase se to zavřelo," krčil rameny.

Natáčení filmu, kde dostal roli násilníka, je tak osvěžením v jeho běžných pracovních dnech. "Dělám všechno možné. Většinou jsou to takové bourací, rozebírací nebo stavební práce. Je to výzva, zrovna než jsem odjížděl na natáčení, objednával jsem beton a musel spočítat, kolik ho potřebuju a vymyslet, s čím ho smíchám, aby byl odolný proti mrazu," svěřil.

Nejde o stálé zaměstnání u nějaké firmy. "Spíš o melouchy, které mi kamarádi dohodí. Já pak vždycky posbírám nějaké jiné herce a barmany bez práce a jdeme na to. Už abych si založil nějakou agenturu," uzavřel. ■