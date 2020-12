Novým Mužem roku je krasavec z Moravy: Mrkněte na svalnatého policistu v plavkách

Novým Mužem roku se stal policista David Kremeň. Super.cz

"Že bych mohl zvítězit, jsem netušil, protože konkurence mezi kluky byla opravdu velká. A našel jsem si mezi nimi i několik nových přátel," řekl Super.cz. Kolegové v soutěži se ho prý kvůli jeho profesi nebáli. "Tedy doufám, že ne. Vysvětloval jsem jim, že jakmile jsem v civilu, jsem to já David Kremeň, ne policista," smál se.

Zajímalo nás, jak se bude jeho profese snoubit s povinnostmi vítěze soutěže krásy, i když letos budou vzhledem k opatřením dost okleštěné. "Momentálně mi v práci vždy vyšli vstříc a padla už i debata, že kdybych náhodou vyhrál, tak by nebyl problém přímo od ředitele jihomoravského kraje Policie České republiky, že by mě uvolnil na mezinárodní soutěže," vysvětlil.

Prezident soutěže Muž roku David Novotný

Prozradil také, že je zadaný. "Partnerku mám, v soutěži mě podporovala a jsem za to velmi vděčný. Na finále ovšem vzhledem k omezením nemohla být. Kdyby to šlo, určitě bych ji vzal s sebou," nechce prý dělat z přítelkyně paní Columbovou. Jaká opatření se musela splnit, aby se finále mohlo vůbec konat, prozradil ve vloženém rozhovoru ředitel soutěže David Novotný.

Zajímalo nás, proč se vlastně do soutěže, kam se obvykle hlásí fitness trenéři, modelové či podobné profese, jako policista přihlásil. Touží se uplatnit například v modelingu, když je většinou zvyklý chodit v uniformě?

"Já jsem se zkoušel přihlásit už dříve, když jsem byl ještě v armádě, ale to se mi nekloubilo ani časově, tak jsem dal přednost armádní jistotě. Teď mě přesvědčili kolegové, kteří si mysleli, že na to vizáž mám. A klidně bych si třeba i zahrál někde ve filmu nebo v seriálu zrovna policistu," usmíval se David, který by nebyl ze soutěže první. Seriálovou roli dostal i jeden z jeho předchůdců Jiří Kmoníček. ■