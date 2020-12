Nákup luxusních kousků pro Lelu měl dohru! Na Terminátora Vémolu si došlápli celníci a vyšlo ho to draho

Karlos Lelu zahrnul luxusními dárečky. Foto: Archiv L. Ceterové

Tak to tu ještě nebylo. Lela Ceterová se prý odmítala vzdát krabic a obalů od svých nových módních kousků a kabelek , až na to Karlos Terminátor Vémola (35) tvrdě doplatil. Po nákupech v Dubaji si na hvězdného zápasníka došlápli na letišti celníci.

"Nenávidím nákupy. Chtěl jsem Lele udělat radost, už to nikdy neudělám. Lela má ráda krabičky. Já to chtěl vybalit a hodit v Dubaji do kufru, ale Lela se krabic vzdát nechtěla, že by jí to zkazilo radost," řekl v pořadu MMA letem světem Vémola.

"Tak kvůli ní, aby to měla v těch krabičkách, jsem to vzal do ruky, viděli mě celníci a okamžitě si mě vzali stranou. Dvě a půl hodiny mě drželi, kontrolovali každý trenky, i špinavý. A musel jsem všechno proclít, přiznat. Připadal jsem si jako zločinec, kvůli dvěma kabelkám. To byly moje poslední nákupy," popsal Karlos.

Vánoční dárky tím má prý Lela vyřešené. "A teď budu muset zase rychle někoho zmlátit, abych dostal bonus a měl na hypotéku," dodal se smíchem.

Vémola a Ceterová se dali znovu dohromady po tříměsíční pauze, během níž se modelka dokonce přestěhovala na Slovensko. Návrat oznámili před pár dny. ■