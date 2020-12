Vláda jí nedovolí setkat se o Vánocích s rodinou. Jaké další omezení Šeredovou čeká?

S českými příbuznými se jen tak neuvidí. Michaela Feuereislová

Setkat se s rodiči nebo sestrou Eliškou by ani nebylo proveditelné. „Když italská vláda vydala doporučení a restrikce na období Vánoc, byl to poslední hřebíček do rakve našich společných Vánoc. Moje rodina by po příjezdu musela do čtrnáctidenní karantény,” posteskla si v rozhovoru pro Super.cz Šeredová.

Stejná povinnost by čekala i Alenu a její děti při příjezdu do Česka. „Pro nás je to stejné, pokud bychom jeli do Prahy. Navíc Alessandro by do Prahy ani jet nemohl,” krčí rameny Alena.

Neproběhne ani setkávání s tchyní. „Vládní doporučení je nestýkat se. Nemůžeme mimo město a ve městě máme pouze Alessandrovu maminku a její rodinu. A v tomto případě zase nechceme nic riskovat s ohledem na vyšší věk rodiny," vysvětluje.

Doba adventu byla pro Alenu vždy časem setkávání, letos se vše ponese v komornějším duchu. „Sami na Vánoce jsme ještě nikdy nebyli. Pravidla jsou v Itálii na svátky striktní,” říká Alena.

Příchod nového roku neoslaví Šeredová a Nasi v českých Krkonoších, kde kráska vlastní chalupu, ani jinde v horách. „Nemůžeme z města ani regionu, takže ani nepojedeme na hory, jak většinou po Vánocích jezdíme. Bude to jiné, ale bude to také pěkné. Hlavní je, že nás pět může být spolu,” uzavřela pozitivně naše předvánoční povídání Alena Šeredová. ■