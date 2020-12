Sexy blogerka si veřejně střílí z Lely Ceterové! Místo luxusními dárky se obklopila taškami ze sámošky a toaleťákem

Eva Jasanovská Foto: Archiv E. Jasanovské

Luxusní dárečky Lele na dovolené v Dubaji pořídil její partner Karlos Terminátor Vémola, ke kterému se modelka po tříměsíční pauze vrátila. Po návratu ji navíc čekal puget tří set růží a další luxusní dárky k tomu. Na sociální síti se následně roztrhl pytel s komentáři, lidé psali, že jí došly peníze a dá se lehce koupit. Opakovalo se také označení „zlatokopka“.

Blogerka Eva Jasanovská šla ještě dál. Nafotila stejný snímek, jen kolem sebe místo luxusních tašek Gucci rozestavěla papírové tašky ze supermarketu a drogerie. A hlavní roli hrál toaletní papír.

"To se prostě nedalo vydržet to neudělat," řekla Super.cz se smíchem Jasanovská. "Ta paní má 275 tisíc sledujících. To ti lidé fakt obdivují, že se někdo vyfotí s taškami a krabicemi? A to ještě potom, co byla veřejně podváděná? Jsem si myslela, že tady z postaviček Asterix (Lela) a Obelix (Karlos) je Asterix ten chytřejší, ale tímto se karty obracejí," dodala blogerka. ■