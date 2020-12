Nejvyhrocenější momenty Svatby: Pláč po obřadu, výbuch uplakánka i nevěsta, které se chce „blejt“

Svatba na první pohled je zajímavým sociálním experimentem. Foto: TV Nova

Nevěstě se chtělo "blejt"

Prvnímu oddanému pár se přezdívalo Barbie a Ken. Co se týče vizáže, František a Natálka se k sobě dokonale hodili. Svatební cestu na exotickém Zanzibaru si ale vůbec neužili. Zejména Natálka se necítila ve své kůži a Františkovi dávala najevo, jak se necítí dobře. Drobné hádky a nedorozumění vygradovaly po návratu z dovolené přímo na letišti.

„Musím říct, že začínám být nas*anej, protože tvoje hláška, že při představě, že měla přeskočit jiskra, se ti chce blejt, to už mě docela uráží,“ řekl František. „Nechci nic hrát, nechci být falešná. Neumím se přetvařovat ani se nutit do nějaký kamarádský hry,“ odpověděla mu novomanželka, než z letiště každý sám odjel. Za slova o blití se později Natálka omluvila.

Hromobití kvůli úklidu

Naopak Štěpánka a Pavel si sedli hned od začátku a svatební cestu v Řecku si náramně užili. Temperamentní pár má stejný smysl pro humor, oba neustále vtipkují a smějí se. Každý z nich je ale dominantní a tvrdohlavý, což se projevilo během společného bydlení, kdy došlo k velké hádce během úklidu domácnosti.

Spouštěčem sporu byl kýbl se špinavou vodou vylitý do vany. „Nepřijde mi normální, aby někdo, kdo vytírá bordel, to pak lil do vany. To fakt není normální, to nenapadne ani deb*la. Jsem nas*aná,“ ulevila si Štěpánka na balkoně, kde utírala parapety. Pavel jí to vrátil i s úroky: „Podívej, tohle je náš společný ručník na ruce. Ty mi budeš říkat, kdo je prase! Je na něm make-up, a já make-up nepoužívám!“ mával jí před očima modrým ručníkem. Drsná hádka u nich nakonec skončila velkým usmířením.

Nevěsta téměř na útěku?

Sympatický fitness trenér René byl ze své nevěsty Petry nadšen hned od začátku. A právě, když uviděl svou nevěstu poprvé, došlo k prvnímu vyhrocenějšímu momentu. Učitelka z mateřské školky s projevy náklonnosti šetřila.

Petra nejprve odmítla první novomanželský polibek s tím, že je stydlivá, a po obřadu se dokonce rozbrečela. „Nejsem vyloženě spokojená, něco mi tam vadí,“ řekla. I ona se za své chování později omluvila

Výbuch uplakánka

Citově založený Radek sice dle slov nevěsty Simony vypadal od začátku jako ťunťa a hodný medvídek, ale je to pořádný nervák, což zjistí i pohledná blondýnka. Ta si s Radkem sice rozumí, ale fyzicky ji nepřitahuje. Poddajný Radek bouchnul jako papiňák během konzultace se vztahovou psycholožkou. „Tak proč se proboha takhle tváříš?“ zeptá se Radka během večeře Simona. Zdálo se jí, že je Radek naštvaný. „A proč ty nejíš maso, he? Když jsem se tě ptal, odpověděla jsi − protože.“

„Tak já to teď udělám stejně – protože! Když nechceš vysvětlovat věci ty mně, nebudu je vysvětlovat ani já tobě!“ ohradí se na svou manželku Radek. Nestačí se divit jak Simona, tak přítomná doktorka. V ten moment ale přijde Radkův výbuch. „Tak tohle ne! Takové tlaky na mě! Ty vole, připadám si jako kretén!“ zuří a odejde pryč z místnosti. Psycholožka i Simona jen nechápavě zírají. ■