Drsná zadková výzva Terezy Kadeřábkové: Třicet dní makala na svých půlkách. A výsledek?

Tereza Kadeřábková Foto: Archiv T. Kadeřábkové

Tereza podle přesného tréninkového plánu denně dřepovala. "Bylo náročné si na to udělat čas a donutit se. Občas jsem musela dřepovat s Elvou. Každopádně kdybych to nedala každý den na Instagram, tak se nedonutím. Takhle mě motivovali všichni, co mi psali, že se mnou výzvu drží," řekla Super.cz Tereza.

Vytyčený cíl splnila a plán dokončila. A jaké jsou výsledky? "Zadek se mi asi trošku zpevnil, ale úplně převratné změny nevidím," řekla Kadeřábková.

Tereza je manželkou fotbalisty Pavla Kadeřábka. Mají spolu čtyřletou Emu a pětiměsíční Elvu. ■