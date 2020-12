Česká Barbie Gabriel Jiráčková dva měsíce po operaci ukázala vnady bez podprsenky. Tohle jsou melouny číslo 10

Gabriel Jiráčková Foto: Archiv G. Jiráčkové

"Naprosto skvěle. Už normálně funguji a celá rekonvalescence proběhla hladce. Akorát jsem čekala se zveřejněním výsledku až do svých narozeninových fotek, protože to byl můj dárek k narozeninám," řekla Super.cz Gabriel.

"Slavila jsem 21 a znamená to pro mě víc, než když mi bylo 18 nebo 20. 21 let je americká plnoletost, 21. jsem se narodila já i moje maminka, je 21. století, v roce 2021 svůj 21. života prožiju a celkově to je mé šťastné číslo. Tudíž to chtělo i velký dárek," dodala Jiráčková, které nové vnady bez podprsenky předvedla ve velmi těsném a lehce průsvitném růžovém topu. ■