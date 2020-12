4 fotky, kde on byl za fešáka, ona za sexy krásku. Inna Puhajková a její fotbalista už další společné snímky nepřidají

Byl to krásný pár... Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Sportovní moderátorka Inna Puhajková (34) a fotbalista Petr Tlustý se po pěti letech vztahu rozešli. Ve společnosti se moc často neobjevovali, ale když už se hodili do gala a vyrazili na společenskou událost, patřili k nejkrásnějším párům večera.

Inna už by za fotbalistu měla mít náhradníka, ale zatím o něm nechce mluvit a potvrdila pouze rozchod. „Ano, rozešli jsme se. Více se k tomu v tuto chvíli nechci vyjadřovat," řekla Super.cz Puhajková.

Po boku Petra Tlustého se ukázala především na plesech, bok po boku vypadali skvěle.

Puhajková si prý dovedla představit, že by s fotbalistou měla dítě. Ale ani toho se nakonec nedočkala. „Dřív jsem si nedovedla představit, že by bylo nejdřív dítě a potom až svatba. Tím, že jsem svůj postoj přehodnotila, tak by pro mě bylo dítě důležitější než svatba,“ říkala ještě letos v březnu.

V minulosti Inna žila s Jaromírem Jágrem. ■