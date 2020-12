Družička, jejíž zadeček se stal hitem internetu, je podruhé těhotná

Pippa Middleton Profimedia.cz

S informacemi přišly weby Page Six a People. "Pippa a James jsou nadšeni, je to fantastická zpráva v tomto těžkém roce," řekl pro Page Six zdroj z okolí blízkého páru.

Samotná Pippa ani její manžel se k těhotenství zatím nevyjádřili. Pippa Middleton se za Jamese Matthewse provdala v květnu roku 2017. O rok později přivítali na svět syna.

Jen pár týdnů po porodu už se sestra slavnější Kate pyšnila postavou štíhlou jako proutek.

Pippa na sebe poprvé výrazně upozornila na svatbě své sestry Kate. Jako družička oblékla postavu obepínající šaty, které zdůraznily její křivky. Diváci tehdy hojně komentovali hlavně její zadeček. ■