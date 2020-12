Norové si vystřelili z oříšků Popelky Šafránkové! Televize musela uklidnit vyděšené diváky

Libuška Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973) Foto: Archiv České televize

V Norsku je natolik populární, že diváci naletěli zprávě satirického webu Nyhetshjulet. Ten si vystřelil z diváků zprávou o tom, že se Popelka nebude o Vánocích vysílat kvůli tomu, že si alergici na ořechy stěžují, že jim pohádka ubližuje a osobně se jich dotýká.

Nesmyslné informaci o tom že státní televize NRK program stahuje z vysílání, uvěřila celá řada diváků. To donutilo televizi reagovat a zprávy satirického webu popřít. Situace poukázala na to, že si lidé neumí ověřovat informace a jsou schopni uvěřit úplně všemu, co se kde napíše.

A to by u jiných zpráv mohlo být mnohem nebezpečnější než u nevinného vtipu na účet Tří oříšků pro Popelku a jejich neblahému vlivu na nebohé alergiky, kteří by se při pohledu na Libušku Šafránkovou s oříškem v ruce mohli začít dusit. O hojně reprízovanou pohádku samozřejmě o Vánocích nepřijdou ani čeští diváci. Alergie nealergie. ■