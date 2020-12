Dohromady mají tři děti: Nosková s přítelem společného potomka zatím neplánují, neshodnou se ani na výchově psa

Michaela Nosková Super.cz

Toho, že má víc volného času, využila právě pro to, aby si pořídila pejska. No pejska, pořádného psa bojového plemene, amerického stafordšírského teriéra, kterého má ostatně i její kolegyně a alternace ze stále nerealizovaného muzikálu We Will Rock You Kamila Nývltová. "Máme ho od května a říkali jsme si, že teď máme právě čas na to vychovat si štěňátko, a až bude zase práce, bude to v pohodě, protože to bude skvělej pes," míní Míša.

Řada jejích kolegyň si ovšem spíš než psa pořizuje děti. Míša má jednu dceru, její partner má děti z předchozího vztahu dvě. Společného potomka nechtějí? "Zatím to zkoušíme na tom psovi a pak se uvidí. Zatím se právě neshodneme ani na výchově psa, protože já jsem moc měkká," smála se.

Na cvičák s jejich Ragnarem totiž nechodí, výcvik si vzal na starost její partner. "Jindřich je v těchto věcech strašně šikovný. Já u toho tedy nesmím být, protože nemám nervy na to koukat. Na tohle plemeno musíte být rázní, zatímco já bych ho jenom rozmazlovala," přiznala Míša. ■