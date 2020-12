Nový pár Jiří Krampol (82) a Zuzana Bubílková (68)? Moderátorka si pro vztah vytyčila jasné limity!

Zuzana Bubílková má nového partnera. Super.cz

"Začalo to už loni v Tunisku, když jsme se potkali na soustředění Muže roku, tak mi Jirka říkal, že bychom mohli dát něco dohromady. Pak přišly ty různé události kolem jeho paní (Jiřího žena Hanka v srpnu náhle zemřela - pozn.). A před třemi měsíci jsme si zavolali, říkal, že nemá co dělat a já navrhla, že bychom mohli něco psát," vyprávěla nám Zuzana.

"Už máme společný pořad na TV Šlágr a vysíláme z kuchyně," prozradila s tím, že natáčení probíhá v kuchyni u Jiřího Krampola, protože ta její je prý nepoužitelná. "Já mám zase svůj vlastní pořad, který už skoro rok točím u sebe v obýváku," doplnila.

Budou psát i společnou knihu zážitků, prý hlavně humorných. A začínají i se sociálními sítěmi. "Protože koronavirus přitáhl k počítačům i starší generaci," vysvětlila.

Když už se dali dohromady pracovně, je to jen krůček k tomu, aby si porozuměli jako pár i v soukromí. "Už to dokonce někde psali a titulek zněl: Po smrti Hanky velký návrat k Zuzaně. Chvíli jsem se zamýšlela, proč jsme se rozešli, když si ani nepamatuju, že bychom spolu byli. Ale přišla jsem na to. Byl pro mě mladý," smála se Bubílková.

Moderátorka stejně jako herec žije sama, takže by případnému vztahu nic nebránilo. "Nedokážu si představit, že už bych vůbec s někým byla. Roky jsem zvyklá dělat si, co chci, a kdybych pořád narážela na někoho, kdo by chtěl jíst a prát, to tedy nevím. Mně to takhle vyhovuje, když se s někým sejdu, ale musí mít svůj byt," vytyčila si jasné limity pro vztah Bubílková. ■