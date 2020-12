Než padlo rozhodnutí: René ze Svatby rozplakal nevěstu Petru, jeho gesto vžene slzy do očí i vám

René a Petra před rozhodnutím Foto: TV Nova

Zatímco u většiny účastníků je poměrně složité odhadnout, jak se nakonec rozhodnou, třetí ženich René se svou náklonností k Petře dlouhodobě netají. A to přesto, že po odvysílání jejich svatby nevěsta sklidila diváckou kritiku za své chování. Renému se ale zalíbila hned.

Čas před finálním rozhodnutím proto využil k tomu, aby jí přečetl dopis, v němž sepsal, co k ní cítí. K slzám dojal nejen ji, ale i přítomné psychology.

Text Reného vyznání

„Ahoj zlato, asi se to s námi veze už od svatby. Čím víc ty ubereš, já přidám. Když jsem na tebe čekal u oltáře, měl jsem strach, že mi tam přijde někdo, kdo bude opakem toho, koho bych chtěl. Když jsem tě ale uviděl, tak se mi rozzářily oči a září mi ještě teď. Jen si říkám, že tobě tam možná přistál pravý opak toho, co sis přála. Fousatý zrzek se žlutou kravatou a ADHD. Mrzí mě, že pár mých pokusů, abych tě zaujal, dopadlo tak, že jsem tě málem utopil. Líbí se mi, jak si umíš ze všeho udělat srandu. Moc ti sluší, když si dáš kalhotky na hlavu, aby ti to líp přemýšlelo. Mrzí mě, že jsi to v životě měla tak náročné. Rád bych to vrátil zpátky a něco s tím udělal! Ale vím, že to z tebe udělalo člověka, jakým jsi. A mně se moc líbí, jaká jsi. Věřím, že malým holkám, které tě uvidí, to dodá sil. Hodně se snažím být lepším a věřím, že lidi se mohou změnit, když mají dostatečný důvod. A ty jím jsi.“

Účastníci se před rozhodnutím poprvé potkali, po dvou párech, a mohli si tak popovídat o svých zkušenostech. František s Natálií povečeřeli se Simonou a Radkem a Petra s Reném se sešli se Štěpánkou a Pavlem. Poslední noc strávil každý doma. ■